Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало сборник из 32 федеральных мер поддержки граждан и отдельных групп населения в условиях ограничений, которые были введены в России в 2020 году для борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19) и ее последствиями.

«Президент поставил задачу максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Рассчитываю, что наш навигатор поможет каждому сориентироваться в общем реестре предоставляемых государством мер поддержки и выбрать подходящий для своей ситуации инструмент, — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. – Мы постарались сделать его максимально удобным для пользователей и с точки зрения навигации, и содержательного наполнения».

Документ снабжен инструкциями, кто может рассчитывать на поддержку, как воспользоваться конкретной мерой и куда обращаться для ее получения.

Меры структурированы по категориям получателей: граждане России, родители и дети, безработные, учащиеся и учителя, студенты, пожилые люди, люди с инвалидностью, медицинские работники, туристы, иностранные граждане.

Иностранцы, не имеющие возможности выехать из России, получат информацию о том, как продлить срок действия виз и разрешительных документов, а россияне, оказавшиеся за границей, — как оформить заявление на централизованное возвращение из-за рубежа и получить материальную помощь.

Все желающие могут узнать, как дистанционно оформить больничные листы, продлить сроки действия паспортов, водительских удостоверений и банковских карт, приостановить начисления штрафов за услуги ЖКХ, воспользоваться кредитными каникулами или вернуть стоимость билетов на отмененные мероприятия.

Для родителей предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех лет и от трех до семи лет. Доступно упрощенное оформление материнского капитала и выплат за первого и второго ребенка до трех лет, увеличение пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Малоимущие семьи могут автоматически продлить субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, а потерявшие работу в период пандемии — получить социальную помощь.

О проблемах, связанных с получением помощи в период изоляции, ранее сообщали пользователи сайта «Жалобная книга родителей». Из 238 обращений, поступивших на этот сайт, почти половину можно «покрыть» действующими мерами.

«На федеральном уровне сегодня разработаны и введены меры по поддержке граждан разных категорий населения, они вводились поэтапно по мере того, как развивалась ситуация с коронавирусом. К нам на «горячие линии» поступает очень много вопросов о том, как и какой формой поддержкой воспользоваться, с какого времени они начнут действовать, была необходимость систематизировать информацию обо всех мерах поддержки, что и сделано в навигаторе АСИ. Нам сегодня очень важно довести механизм поддержки до каждого, чтобы все разработанные на федеральном и региональном уровне меры поддержки начали эффективно работать», — отметил заместитель губернатора по экономическому развитию Константин Венгер.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.