В редакцию «Кузбасс 1 HD» снова обращаются кузбассовцы. Казалось бы, наличие питьевой воды в 21 веке дома – дело обычное, но вот для некоторых жителей Комсомольска Тисульского района это не так. В проблеме разбиралась Кристина Орехова.

Единственный источник воды для Татьяны Симоновой и других пяти семей гниёт и разваливается. Помимо того, что коромысло с двумя 12-литровыми вёдрами надо до дома донести, саму воду приходится процеживать несколько раз. В 2017 году на коллективное обращение получили ответ: колодец отремонтируют в 2018-ом. Однако, то же самое говорили в прошлом году…

Представители местной администрации сетуют на нехватку денежных средств. Мы связались с главой посёлка по телефону.

В среднем установка водоразборной колонки обойдётся в 50 тысяч рублей. Однако, даже в складчину пенсионерам тяжело найти такие деньги. Администрация посёлка пообещала заняться решением проблемы после майских праздников. Мы будем следить за развитием событий.

Автор: Кристина Орехова