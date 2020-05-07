Весь мир сейчас находится на карантине или режиме самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции. В Кузбассе режим «повышенная готовность», в рамках которого жителям запрещено посещать даже парки и скверы, продлится минимум до 11 мая.

Во Франции, где сейчас живёт кемеровчанка Ксения Суглобова, карантин начался значительно раньше – с 17 марта. Ксения сравнила профилактические меры в провинции Бордо и в Кузбассе.

«В Бордо, как и в Кузбассе, можно выходить из дома за предметами первой необходимости, для выгула собак и на работу. Также разрешено выходить, чтобы помочь близким и родственникам, которые не могут сами о себе позаботиться. Можно не больше часа заниматься спортом рядом с домом. Но для этого нужно заполнить специальную аттестацию… За несоблюдение карантина, то есть за выход куда-то без аттестации с веской причиной полагается штраф в размере от 135 евро, это около 11 000 рублей», — пояснила Ксения Суглобова.

Она рассказала также о мерах поддержки бизнеса во Франции, об организации дистанционного обучения для детей, а также о том, как французы соблюдают карантин. Читайте интервью на портале «Национальные проекты Кузбасса».