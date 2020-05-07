Модернизация теплоснабжения города Белово позволит закрыть 6 неэкологичных угольных котельных, расположенных в центре города. В дальнейшем необходимо провести схожую модернизацию теплоснабжения в других городах Кузбасса. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев на встрече с руководителями кузбасского филиала СГК.

Изношенные угольные котельные в Белове заменят новой системой централизованного теплоснабжения в рамках пилотного проекта федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры городов». На реализацию проекта будут направлены 934 млн рублей из федерального бюджета, инвестиции составят более 1,7 млрд рублей.

«В Белове закроем сразу 6 неэкологичных угольных котельных в центре города, переключим 35 тысяч потребителей на Беловскую ГРЭС. Это улучшит экологическую ситуацию и повысит качество бесперебойного теплоснабжения в муниципалитете. Проект уникальный и важный для Кузбасса, подобную идею необходимо реализовать и в Новокузнецке. Южной столице Кузбасса нужны серьезные проекты по снижению нагрузки на окружающую среду, в том числе и переход на экологичное теплоснабжение», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса пообещал содействие в реализации проекта и поручил органам власти города Белово обеспечить координацию служб и ведомств для реализации проекта, оперативно провести общественные слушания.

Согласно проекту, уже в 2020 году начнется реконструкция двух турбин и вспомогательного оборудования Беловской ГРЭС и строительство участков тепломагистрали от электростанции до центра города протяженностью 12,4 км. Завершить основные работы планируется к празднованию 300-летия Кузбасса в 2021 году. Полный ввод обновленной системы теплоснабжения города в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Участники встречи также обсудили проект подключения к централизованному теплоснабжению крупных строящихся объектов в Кемерове. К централизованному теплоснабжению будут подключены Ледовый дворец «Кузбасс» и спорткомплекс «Кузбасс-Арена», а также ряд других объектов по мере окончания их строительства. Строительство тепловой магистрали начнется в мае 2020 года. Для этого необходимо проложить более 2 км тепловой сети.

Строительство Ледового дворца «Кузбасс» должно быть завершено в декабре 2020 года, спорткомплекса «Кузбасс-Арена» — в июле 2021 года. Чтобы обеспечить своевременную подачу тепла к спортивным объектам, планируется завершить строительство теплотрассы к началу следующего отопительного сезона 2020-2021 годов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.