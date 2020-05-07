В Кузбассе продолжается дистанционное обучение. Однако, компьютеры и смартфоны с выходом в интернет есть не у всех. Добровольцы регионального центра «Благодарю» продолжают собирать технику, которую передают детям из многодетных и малоимущих семей. Сегодня новые планшеты появились у сотни учеников. Подробности у Анастасии Подоляко.

На этих школьных линейках собрали только многодетных родителей. Сегодня 40 кемеровских семей получили по одному планшету. Татьяна Ионина заходила в квартиру, держа коробку за спиной. Дома ждали дочь и два сына. О подарке не говорила до последнего. Для них он долгожданный и неожиданный.

Пока в семье два школьника: восьмиклассница Даша и четвероклассник Лёша. Для посещения дистанционных занятий им приходится делить один ноутбук. Делают уроки по очереди, иногда допоздна. Уверены: с планшетом будут освобождаться быстрее… А у младшего брата на новый гаджет свои планы.

Такую помощь в регионе начали оказывать 1,5 месяца назад. За это время волонтёры передали технику 148 многодетным семьям. Это больше 1000 школьников, у которых появились компьютеры, ноутбуки и планшеты.

Сергей Цивилев поблагодарил участников и организаторов акции. Губернатор подчеркнул, что планшеты и компьютеры пригодятся школьникам и после возвращения за парты. А пока в регионе для эффективного дистанционного обучения специалисты проводят курсы для преподавателей и налаживают работу образовательных платформ.

Автор: Анастасия Подоляко