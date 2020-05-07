Комиссии начнут работать уже 12 мая, обязательно с соблюдением всех норм безопасности. Сборные пункты полностью обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Измерение температуры и обработка рук — это обязательные условия уже сейчас. В скором времени начнут работу призывные комиссии. Поэтому на входе развернут медицинские посты. Каждый будущий солдат будет проходить тестирование на коронавирус. В случае малейших подозрений на заболевание — вызов скорой помощи. Поток ограничат: в день не более 30 человек.

На призывные сборные пункты будущих защитников Отечества доставят на автотранспорте, который также предварительно обработают. А в зданиях автовокзалов и аэропортов солдат изолируют от гражданского населения.

Первые призывники отправятся защищать родину не раньше 20 мая. Всего около 2 тысяч парней из Кузбасса будут проходить службу в вооружённых силах России, Федеральной службе охраны, Росгвардии, МЧС.

Автор: Арина Мерлова