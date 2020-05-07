В Детской городской больнице №1 бережно хранят память о сотрудниках, кто начинал своё становление как медицинский работник в нелёгкие годы Великой Отечественной войны. На сайте медучреждения есть подробная информация о каждом. В связи с тем, что в условиях сложившейся эпидобстановки поздравить лично заслуженных работников не получится, коллеги, кто продолжает их дело, решили снять фильм, чтобы об их нелёгком пути осталась память.

«Память поколений». Фильм, рассказывающий о судьбах четырех женщин — представительниц больницы, которые в годы Великой Отечественной войны попали на фронт и трудились в тылу.

Наталья Джавахия — военная медсестра. В 22 года попала на Крымский фронт. Пройдя всю войну с первого до последнего дня, за отвагу она была награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны. После победы Наталья со своим мужем поехала в Кузбасс. Больше 20 лет трудилась фельдшером в Детской городской больнице №1. Галина Завацкая — легендарный врач, сделавшая многое для становления медицины Кузбасса. Она столкнулась с войной во время обучения в Омском медицинском институте. Спасала раненых.

В создании фильма участвовали и дети сотрудников. Вместе создавали антураж, образы, вместе учили стихи. Вместе выбирали и название фильма.

Узнать больше о судьбах людей, участвующих в становлении медицины Кузбасса, можно на Youtube, вбив в поисковой строке название «Память поколений». Для сотрудников, которые продолжили дело старших коллег, создание этого фильма – дань памяти тем, кто спасал жизни в тяжёлые времена.

Автор: Кристина Орехова