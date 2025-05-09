Перед началом Парада Победы, утром 9 мая, губернатор Кемеровской области Илья Середюк приехал домой к участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Кемеровской области Николаю Сячину.

— В 17 лет Николай Максимович был призван на срочную службу в армию и в мае 1945 года попал на Дальний Восток, чтобы вместе с другими бойцами защищать Родину. Через 6 лет Николай Максимович переехал в Кемерово, где 38 лет служил в милиции, — сказал Илья Середюк.