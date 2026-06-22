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Владимир Землинский посвятил жизнь военной службе и участвовал в спецоперации с самых первых дней. Сегодня он меняет формат своей деятельности, чтобы применять накопленный опыт на благо родного региона.

Проходит обучение по программе «СВОи Герои. КуZбасс», реализуемой при поддержке регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Его наставник — глава Кемеровского муниципального округа Дмитрий Павлов.

Владимир активно включился в общественную жизнь региона, став участником форумов «Сила Гор. Шерегеш» и «Родные святыни».

О новом этапе и планах на будущее — в нашем видео.