В день 80-летия Победы по всей Кемеровской области проходят различные мероприятия. Так, в Юрге прошла акция «Парад у дома ветерана», а в 20:00 на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг., состоится концерт военного оркестра 74-й бригады.

В Осинниках на центральной площади города весь день будет проходить праздничная программа, подготовленная творческими коллективами.

В Гурьевском округе впервые состоялся «Парад дошколят», школьники исполнили «Вальс выпускников» в память об ушедших на фронт выпускниках 1941-го года, а также состоялся флешмоб «Гурьевск — фронту».

В пгт Верх-Чебула прошла театрализованная программа «Танцплощадка 41/45». В Березовском сегодня проходит фестиваль театральных постановок «О той весне». В Беловском округе проходят легкоатлетическая эстафета и турнир по волейболу. В Белове установлен силовой рекорд «Победа». Два спортсмена пронесли на руках автомобиль «Победа» весом более 500 кг на расстояние 80 метров. В Новокузнецке прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, которая в этом году отметила 90-летие.

Фото: пресс-служба АПК.