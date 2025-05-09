Накануне во всех муниципалитетах Кузбасса прошла традиционная акция «Свеча памяти». По данным пресс-службы областного правительства, к ней присоединились более 60,5 тысяч человек.

В Кемерове акция проходила у Мемориала Воину-Освободителю, где в знак общенародной скорби и благодарности зажглись 4,5 тысячи свечей. Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор исполнили «Реквием» на стихи Роберта Рождественского и музыку композитора Кузьмы Бодрова.

— В годы войны более 60 тысяч кемеровчан сражались на фронтах, 11 тысяч не вернулись домой. В Кемерово было эвакуировано 40 предприятий. Так, в город вместе с Ногинским машиностроительным заводом приехал и мой дед. 17-летним парнем он с товарищами под открытым небом разворачивал здесь производство патронов и снарядов для фронта. Здесь отливали корпуса для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд начинялся кемеровским порохом. В городе были развернуты 12 госпиталей, где спасали жизни раненых бойцов, — отметил губернатор Илья Середюк.

В Новокузнецке свечи зажгли во всех районах города, центральным местом по традиции стал Бульвар Героев. Здесь состоялся концерт-память «Дети о войне», посвященный 80-летию Великой Победы.

В Кемеровском округе к памятникам и обелискам пришли около 2 тысяч жителей. У мемориала «Дважды Победители» в поселке Металлплощадка из более чем 500 зажженных свечей создали цифру «80» и слово «Победа».

В Юрге на площади Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг., волонтеры Победы выложили из свечей Знамя Победы. В