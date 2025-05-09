Сегодня в трех городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке и Юрге прошли торжественные марши с участием боевой и ретро-техники времен Великой Отечественной войны. В городах и сельских населенных пунктах региона состоялось более 270 шествий «Бессмертного полка». Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил земляков с Днем Победы.

«80 лет назад, в майские дни 1945 года, Красная армия завершила разгром гитлеровских войск и поставила точку в самой жестокой и кровопролитной войне двадцатого столетия. Вклад Кузбасса в Великую Победу трудно переоценить. В годы войны было призвано на фронт 415 тысяч наших земляков. 160 тысяч из них пали смертью храбрых на полях сражений. Здесь, глубоко в тылу, у станков, на шахтах, на колхозных полях дети, женщины и старики ставили производственные рекорды, перевыполняли рабочие нормы. Сегодня традиции патриотизма и верного служения Родине продолжают наши бойцы, которые выполняют сложные задачи в ходе специальной военной операции. Они защищают мирных граждан, уверенно освобождают землю от неонацистов. Мы ждем их с Победой! Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для будущих поколений россиян. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью, терпением и верой», — сказал Илья Середюк.

Открыл торжественный марш в областной столице легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. За ним прошли рота барабанщиков Кемеровского Президентского кадетского училища, знаменная группа со Знаменем 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована в Кузбассе в первые месяцы Великой Отечественной войны. Торжественным маршем проследовали парадные расчеты воспитанников губернаторских учреждений, МВД, МЧС, Юнармейцы и кинологи ГУФСИН со своими питомцами.

Впервые по главной площади Кузбасса в честь 9 Мая проехали легкие танки Т-70 и Т-60. Первый из них изготовлен из кузнецкой брони. Найден в ходе поисковых работ в районе города Сычевка Смоленской области. После войны он 11 раз участвовал в Парадах 9 Мая на Красной площади в Москве. Т-60 был предназначен для поддержки пехоты. Хорошо себя зарекомендовал на разных участках фронта — от битвы под Москвой до боев за освобождение Ленинграда. На сегодняшний день сохранилось всего шесть таких машин. Также впервые в Кемерове представлена зенитная установка С-60, принятая на вооружение после войны.

В Новокузнецке шествие мимо трибуны с ветеранами и почетными гостями открыла знаменная группа, которая пронесла Государственный флаг Российской Федерации, Точную копию Знамени 237-й стрелковой Пирятинской Дивизии, Флаг Кузбасса, Флаг города Новокузнецка. По главной улице города прошли бойцы 11-го пожарно-спасательного отряда, управления МВД, юнармейцы, воспитанники военно-патриотического объединения «Кадетские классы». Также в парадном расчете прошли курсанты Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний. В вузе обучаются парни и девушки из 24 регионов РФ от Урала до Камчатки. В мотоколонне проехали ГАЗ-67 с 45-мм орудием образца 1938 года выпуска, американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны ДОДЖ ¾, легендарная «Катюша».

В Юрге по главной улице — проспекту Победы — прошел торжественный марш парадных расчетов военнослужащих во главе со знаменной группой, которая пронесла точную копию Знамени Победы, боевое знамя 74-й отдельной гвардейской Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригады, знамя России. Следом проследовали девять единиц современной военной техники (машина радиационной химической и биологической разведки (БТР-80), 7 КамАЗ, пушка Д-30).

417 тысяч кузбассовцев сегодня встали в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героических родственников — участников Великой Отечественной войны, бойцов армии и флота, тружеников тыла, детей войны, узников концлагерей, партизан. Шествия прошли по городам, поселкам и деревням. Самые многочисленные колонны были в Кемерове и Новокузнецке.

Также во всех муниципалитетах прошли возложения цветов к мемориалам. В Кемерове губернатор Илья Середюк принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику героям-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны.