Перед началом торжественного марша, посвященного 80-летию Великой Победы в Кемерове губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с Героем России Алексеем Асылхановым. Глава региона пригласил его на трибуну почетных гостей во время Парада Победы.

— Приглашаю Вас, как участника боевых действий, вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и руководством силовых структур с трибуны приветствовать парадные расчеты, технику военных лет и Бессмертный полк. Для нас очень важен ваш подвиг и подвиг всех кузбассовцев, которые защищают интересы страны, — сказал губернатор Илья Середюк.

Напомним, в декабре 2024 года за проявленные мужество и героизм в борьбе с неонацистами Президент страны Владимир Путин присвоил кузбассовцу Алексею Асылханову звание Героя России.