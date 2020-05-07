В Кузбассе посылки по «Почте Победы» получат ветераны войны и труда, труженики тыла и узники блокадного Ленинграда. В преддверии праздника продуктовые наборы и письма отправили им члены национально-культурного центра азербайджанцев «Дружба» вместе со студентами кемеровских вузов. Тему продолжит Анастасия Подоляко.

Витамины, забота и тёплое слово. Такие подарки получат 15 кузбасских ветеранов. К 9 мая волонтёры принесут посылки каждому на дом.

Леонид Бондарь прошёл войну. Сегодня встретился с молодёжью. О памяти и патриотизме с ними поговорил и председатель Совета ветеранов ГУВД Станислав Евдокимов. Сами студенты отдали дань предкам — держат портреты азербайджанцев, ставших Героями Советского Союза. И это только одна акция культурного центра.

В культурном центре ждут людей любой национальности. Главное — желание сделать то, что поможет укрепить международную дружбу и улучшить отношение народов, живущих рядом.

Автор: Анастасия Подоляко