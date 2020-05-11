Сергей Цивилев сегодня выступил с обращением к жителям Кузбасса. Глава региона заявил о продлении режима повышенной готовности и связанных с ним ограничениях до 17 мая включительно.

Основные моменты:

✔️В Кузбассе по-прежнему меньше всего заболевших на 100 тысяч населения в Сибири.

✔️С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне ТРЦ. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. В зданиях торговых объектов необходимо обеспечить социальное дистанцирование не менее 1,5 метра (с нанесением разметки).

✔️Изменения затронут все районы Кузбасса, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости: Белово, Красный Брод, населенные пункты Беловского муниципального округа.

✔️Разрешаются занятия спортом на стадионах и спортивных площадках. Кроме того, разрешаются прогулки в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях, за исключением мест отдыха у воды. Жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

✔️Пока необходимости введения цифровых пропусков нет.

✔️Жителям Кузбасса необходимо носить медицинские защитные маски или их аналоги в общественном транспорте, на остановках, аптеках, магазинах и в любых общественных местах, расположенных внутри зданий, в помещениях. Ответственность несут руководители предприятий и организаций.

✔️Министерству промышленности Кузбасса поручено обеспечить регулярные поставки масок в аптеки, торговые сети и на предприятия региона.