Сегодня в 18:00 на телеканале ОТР, на сайте kuzbass1.ru и в нашем аккаунте Инстаграм смотрите прямой эфир нового выпуска проекта «Акценты».

Обсудим: когда эксперты прогнозируют повышение спроса на новое жильё и стоит ли сейчас брать ипотеку? Как поддерживают тех, кто не может платить ипотечные взносы в связи со сложным финансовым положением? И как воспользоваться льготной ипотекой, инициированной президентом до ноября 2020?⠀

Об этом и не только в интервью с руководителем Агентства ипотечного жилищного кредитования Кемеровской области (АИЖК) Юлией Шматок в прямом эфире программы «Акценты» с Александром Смирновым!⠀

Нам важно знать, что вы думаете!⠀

Делитесь вашим мнением и задавайте вопросы по телефону прямого эфира: 8 (3842) 54-00-36.

Расставим акценты вместе!

Повтор программы на телеканале «Кузбасс 1 HD» (21 кнопка) в 20:20.