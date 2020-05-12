Кузбасс будет контролировать все реки Сибири, а также станет центром производства сложнейших имплантов для сердца, а Юрга превратится в «силиконовую долину». Это не мечты нашей редакции, а реальные проекты, которые уже реализуются в Кемеровской области. Работа автономной некоммерческой организации «Научно-образовательный центр «Кузбасс»» может преобразить наш регион до неузнаваемости, уверена директор НОЦ Ирина Ганиева. В большом интервью порталу «Национальные проекты Кузбасса» она рассказала о самых грандиозных инициативах, над которыми работают кузбасские учёные. Читаем, изумляемся и предвкушаем!

Ирина Ганиева, директор АНО «НОЦ «Кузбасс»: «Кузбасс – один из ключевых регионов для национального проекта «Наука»: год назад в Кемерове начал работу один из пяти научно-образовательных центров мирового уровня, учреждённых по указу президента России. Конкуренция между регионами за присвоение такого статуса была колоссальная – лишь один регион из 17 получил этот статус. Но и теперь нам не приходится расслабляться, потому что статус НОЦ необходимо подтверждать ежегодно. Мы каждый год должны транслировать достижение определённых высоких показателей развития. А статус центра вынуждает нас быть более инновационными, более результативными, высокотехнологичными».

Как рассказала Ирина Ганиева, в НОЦ «Кузбасс» на сегодня входит 8 научно-образовательных организаций (6 вузов и 2 НИИ) и ряд индустриальных партнёров, и этот список постоянно увеличивается, не только за счёт кузбасских компаний, но, что немаловажно, за счёт государственных компаний

«Только за первый год в центре было разработано 27 конкурентоспособных технологий, прямо сейчас готовых к внедрению в производство в промышленных масштабах. Спектр разработок поражает – от травяных сборов для телят до протезов сердца», — отметила Ирина Ганиева.

О том, какие проекты уже реализованы НОЦ «Кузбасс», а также о приоритетных направлениях в работе центра, читайте на портале «Национальные проекты Кузбасса».