Средства индивидуальной защиты изготавливают в несколько этапов. Одна бригада делает выкройки, вторая — шьёт, третья – упаковывает.

Четыре выкройки, несколько строчек, и медицинская маска готова. Потрачена минута. Евгения Лукашевич работает на предприятии несколько месяцев. Осуществила давнюю мечту. Научилась шить. А раньше работала воспитателем в детском саду. Теперь изготавливает не только средства индивидуальной защиты, но и одежду для себя. Эксклюзивную.

Одна маска — результат работы большой команды. Производство непрерывное. В день 25 человек изготавливают по 6 тысяч экземпляров средств индивидуальной защиты.

Последний этап — упаковывание готовых изделий. Их отправляют в цех, где маски ждут отправки по разным точкам.

В основном маски реализуют в торговые сети и на промышленные предприятия. Специалисты говорят: если будет дефицит, готовы увеличить производство, чтобы средства индивидуальной защиты были доступны каждому кузбассовцу.

Автор: Арина Мерлова