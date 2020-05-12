Сообщить о проблеме и проследить, как она решается. В регионе разработана интерактивная платформа «Кузбасс Онлайн». До конца мая к ней подключат все территории области. Какие вопросы можно решить с помощью сервиса и как оставить обращение — узнавала Анастасия Подоляко.

Чтобы сообщить о проблемах устройства городской среды, теперь не нужно приходить в управляющие компании, администрацию или территориальное управление. Оставить жалобу или предложение можно без звонков и заявлений, просто зайдя на сайт «Кузбасс Онлайн» или в мобильное приложение.

Обычно ответ поступает в течение суток. Например, 7 мая кемеровчанка написала: в частном секторе 2 недели не вывозят мусор. Администратор ответил на следующий день, приложил фото: контейнер вывезли. Если же проблему невозможно решить быстро, пользователю объясняют — почему.

Каждую неделю поступает по 3,5 тысячи заявок. Разработчики уверяют: ни одна не потеряется и не останется незамеченной. Рядом с каждым обращением статус: на рассмотрении, разъяснено или решено. Такая система позволяет кузбассовцам вместе с властью развивать и регион, и каждый город в отдельности.

Автор: Анастасия Подоляко