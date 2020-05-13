Жители Кузбасса должны полностью и вовремя получить выплаты, введенные президентом Владимиром Путиным, чтобы поддержать население в условиях коронавируса. Это приоритетная задача для всех органов власти региона, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Необходимо также неукоснительно соблюдать графики выплаты пенсий, пособий и других видов постоянно действующей социальной поддержки, подчеркнул глава региона в ходе рабочей встречи с управляющим Отделением Пенсионного фонда России по Кемеровской области Вадимом Трепаковым.

«Из-за коронавируса многие жители Кузбасса оказались в сложном финансовом положении. Самое главное сейчас — помочь людям, оперативно выдать им федеральные выплаты. Это приоритет номер один. Деньги должны поступать кузбассовцам без задержек, семьи надо кормить сейчас. Прошу Вас взять на личный контроль тех кузбассовцев, у которых недооформлены необходимые документы для получения выплат. При необходимости всех проконсультировать и оказать техническую или иную помощь в составлении заявок. Правительство Кузбасса со своей стороны готово оказать содействие в этой работе», — сказал Сергей Цивилев.

Отделение Пенсионного Фонда России по Кемеровской области из-за новой коронавирусной инфекции перешло на дистанционный формат работы. Заявления на получение пенсий и социальных пособий, положенных кузбассовцам по указам президента России Владимира Путина, можно оформить удаленно. В отделении действует «горячая линия»: 8(3842) 58-73-20.

По указу президента Владимира Путина от 7 апреля «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» семьям с детьми до трех лет и имеющим право на получение материнского капитала ежемесячно с апреля по июнь выплатят по 5 тысяч рублей. Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области приняли 47 тысяч заявлений на получение пособий. Выплаты за апрель кузбасские семьи получили в полном объеме.

Также 11 мая президент заявил о материальной поддержке на каждого ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Также по решению главы государства помощь в размере 5 тысяч рублей в месяц на детей до трех лет будет выплачена не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети. Кузбассовцы уже начали подавать заявления онлайн, через систему Госуслуги. В бумажном виде заявления принимают по записи в клиентских службах ПФР или в МФЦ региона. Деньги начнут поступать после 1 июня.

На сегодня полностью отработана система дистанционного оформления пенсий. Заявления на пенсию кузбассовцы могут подать удаленно через портал Госуслуг или на сайте ПФР. Получить необходимые разъяснения можно по телефону «горячей линии» »: 8(3842) 58-73-20.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.