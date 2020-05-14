Получить одобрение банка на кредит становится все сложнее. Согласно последним исследованиям, российские банкиры одобряют займы только каждому пятому потенциальному заемщику. Стоит ли брать потребительские кредиты сейчас и на что кузбассовцы готовы взять займы?

Кстати, об ипотечных кредитах. Банки в апреле зафиксировали снижение спроса на жилищные займы, хотя процентная ставка по ним сейчас рекордно низкая. С чем это связано и как долго могут продержаться выгодные предложения для улучшения жилищных условий?

Об этом сегодня в программе «Акценты» с участием управляющего Кемеровским отделением Сберегательного банка России Николая Шилова.

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