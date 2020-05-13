Когда результат зависит от предприимчивости простых горожан… В Новокузнецке создают баскетбольную площадку благодаря реализации областной программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива!» Предложение жителей района поддержала местная администрация.

Сейчас пустырь — раздолье для одуванчиков… Но совсем скоро на этом месте детвора уже будет заниматься спортом. Площадка 36 на 18 метров, согласно проекту, будет универсальной: и для баскетбола, и для волейбола. С необходимым инвентарём и современным резиновым покрытием.

Место выбрали неслучайно. В двух шагах 13-ая и 94-ая школы. Последней в этом году 40 лет. Столько же и спортплощадке. С годами асфальт разрушился, территория стала опасной для детей. Сейчас ее нужно восстановить. В год Новоильинского района жители решили воспользоваться случаем и приняли участие в областной программе

Деньги из областного бюджета выделили — 1 миллион рублей. Предприниматели и жители внесли свой вклад — 150 тысяч рублей. Контракт с подрядчиком подписали накануне. Согласно документу, площадку должны благоустроить в течение месяца. Так что уже в начале лета новоильинская ребятня сможет играть здесь в баскетбол.