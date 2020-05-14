Культурно–досуговый центр получил грант в 1 млн рублей на создание виртуального концертного зала на 150 человек, победив в конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации.

Киселевск стал четвертым городом Кузбасса, где в рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Цифровая культура») появится виртуальный концертный зал.

В 2019 году ВКЗ открылись в Белове и Анжеро-Судженске, в апреле 2020 года оборудование для ВКЗ получила Кемеровская областная научная библиотека им. Федорова.

Культурно–досуговый центр одно из ведущих учреждений культуры Киселевска. Он расположен в крупном районе города, там проводятся самые масштабные мероприятия для киселевчан. На базе Центра работают 83 клубных формирования, которые посещают 1760 человек. Благодаря появлению виртуального концертного зала киселевчане смогут увидеть выступления лучших российских и зарубежных исполнителей классической музыки. Оснащение ВКЗ позволяет транслировать в высоком качестве лучшие выступления академических музыкантов, как в прямом эфире, так и в записи.

Часть оборудования для виртуального зала уже поступила: лазерный инсталляционный видеопроектор, профессиональная видеокамера, ноутбук. На днях в учреждение привезут остальное оборудование — вокальную систему и два активных сабвуфера.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.