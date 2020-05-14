Строительство социальных объектов в новых районах Кемерова идет по графику, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. До конца 2020 года в столице Кузбасса начнут работу 4 новых детских сада, построенных по нацпроекту «Демография». В рамках нацпроекта «Образование» завершится строительство школы в районе Лесная поляна, строители продолжат возводить школу в микрорайоне 7Б.

«Важные объекты, а это школы и детские сады, строим качественно и с учетом всех требований по комфорту и безопасности детей. Сегодня осмотрел строительные площадки семи объектов образования, все они строятся по графику. Четыре детских сада и школа в Лесной Поляне будут готовы к концу года, еще одна школа — к 300-летию Кузбасса», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев по итогам поездки на объекты. Глава региона подчеркнул, что одновременно со строительством идет благоустройство территорий вокруг каждого объекта.

Сразу два детских сада по 350 мест начали строить в этом году в районе Лесная поляна, микрорайон № 2. В каждом учреждении предусмотрены ясельные группы по 60 мест, балетно-хореографическая студия, кабинет IT- программирования и конструирования, лаборатория «Мир профессий», художественная студия, кабинеты индивидуальных занятий, соляная комната и бассейн. Объекты введут в эксплуатацию в конце ноября. Всего на их строительство направлено более 898 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Среднюю общеобразовательную школу в Лесной поляне на 1050 учащихся планируют построить к концу августа. Сейчас в здании заканчивают фасадные и отделочные работы во всех помещениях. В ближайшее время строители начнут благоустройство прилегающей территории. Школа возводится в рамках нацпроекта «Образование». Федеральное финансирование составило более 1 млрд 163 млн рублей. Школу планируется оснастить цифровой техникой, современной мебелью и всем необходимым для обучения, занятий спортом и творчеством.

Детский сад «Планета открытий» на 200 мест в микрорайоне 7Б Кемерова планируется построить в июне 2020 года. В трехэтажном здании запроектированы помещения с игровыми и спальными комнатами, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, бассейн. На прилегающей территории предусмотрены детские игровые и спортивные комплексы, места для отдыха. На строительство детского сада направлены 299,2 млн рублей. На сегодняшний день готовы стены и крыша, установлены окна, проведены коммуникации, началась внутренняя отделка помещений.

В этом же микрорайоне приступили к строительству школы на 1225 учащихся, ее планируют сдать в июле 2021 года. В школе помимо стандартного набора помещений запроектированы библиотека с информационным центром, два тренировочных поля для фехтования, зал для единоборств. Школьный спорткомплекс оснастят зоной для зрителей на 200 мест. На строительство направлено более 1 млрд 714 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Еще один детский сад на 130 мест строится вЖК «Северная звезда». Сейчас строители ведут чистовую отделку помещений и фасадов. Строители также планируют организацию прилегающей территории, ограждений и пешеходных тротуаров. Также на территории детского сада будут оборудованы места для игр и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки. Закончить строительные работы планируется в 2020 году. Сумма по контракту составляет 193 млн рублей из средств областного и федерального бюджетов.

Сергей Цивилев осмотрел также строящийся центр дополнительного образования для одаренных детей «Сириус. Кузбасс», который будет принимать с проживанием около 1200 ребят в год. Строительство центра идет в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа. В учебном корпусе центра разместятся 15 лабораторий и студий. После начала работы «Сириус. Кузбасс» сможет принимать за смену по 80 учащихся 5-11 классов. Планируется проводить до 15 двухнедельных олимпиадных, проектных смен и интенсивов в год. Одновременно в центре смогут обучаться до 200 детей.

Сегодня электронная база «Одаренные дети Кузбасса» насчитывает 4 584 ребенка, это победители и призеры конкурсов, олимпиад, конференций, проведенных за год деятельности. С 16 марта центр «Сириус. Кузбасс» работает в дистанционном режиме. Участниками дистанционного обучения стали 1 170 школьников, 120 из них получили документы об окончании курсов. В настоящее время «Сириус. Кузбасс» проводит 16 дополнительных образовательных программ, по которым проходят обучение 720 школьников.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.