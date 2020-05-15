Капитальные ремонты школ продолжаются в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа и поселке Трещевском Топкинского района по региональной программе «Моя новая школа». В итоге школы будут полностью соответствовать современным требованиям и стандартам. Программа «Моя новая школа» реализуется по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«Цель программы – не просто провести капитальные ремонты, а создать школьникам комфортные условия и вывести учебный процесс на новый уровень. Чтобы детям было интересно учиться, а учителя могли раскрыть таланты каждого ребенка», – сказал Сергей Цивилев 14 мая на стройплощадке Елыкаевской школы.

В МБОУ «Елыкаевская СОШ» оборудуют современные учебные кабинеты, в школе появятся звездный театр-планетарий на 30 человек. В некоторых зонах здания уложат интерактивный пол, чтобы школьники могли играть в подвижные игры на переменах. Также планируется установить тренажер для прыжков с парашютом, оборудование для скалолазания. Приведут в порядок стадион, обустроят хоккейную коробку, воркаут-площадку, автогородок, военизированную полосу препятствий.

В школе учатся ребята не только из села Елыкаево, но и из соседних населенных пунктов. В ожидании школьного автобуса они смогут проводить время в зоне отдыха с компьютерной техникой и игровым оборудованием. Также в школе появятся читальный зал и телестудия.

Ремонт МБОУ «Елыкаевская СОШ» закончат в 2020 году, на эти цели из регионального бюджета направлено более 157 млн рублей.

Ремонт МБОУ «Трещинская основная общеобразовательная школа» начался еще в 2019 году, открыть обновленное учреждение планируется до конца 2020 года. В школе будут созданы зона с интерактивным полом, мастерские для творчества, проектно-исследовательские зоны, в том числе цифровая метеостанция, места отдыха. На прилегающей территории также создадут игровые и спортивную площадки, «учебный городок» ПДД, площадку для воркаута.

В школе уже выполнены демонтаж и кровельные работы, ведутся фасадные работы, черновая отделка и прокладка внутренних кабельных сетей. Из регионального бюджета на капремонт направлено 184,5 млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО В КУЗБАССЕ: ИТОГИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Строительство жилья

Объем жилищного строительства наращивается с каждым годом. В 2018 году были сданы в эксплуатацию 639,8 тыс. кв. метров жилья, в 2019 году — на 20% больше (768,4 тыс. кв. метров). В 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию 805 тыс кв.метров. По решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, план увеличен до 1,275 млн кв. метров жилья — на 66% больше, чем годом ранее.

Ипотека

В 2020 году в Кузбассе созданы лучшие в истории региона условия льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках. В апреле начала действовать «президентская» программа субсидирования ипотеки, по которой можно получить кредит со ставкой 6,5% годовых. Программа АИЖК Кузбасса позволяет дополнительно снизить ставку до 6,1% годовых.

Кредит на покупку или строительство дома в сельской местности можно оформить на условиях 2,7% годовых по программе «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы».

Масштабные проекты

В Кузбассе одновременно идет строительство более чем 140 объектов спортивного, культурного, образовательного и социального назначения. Это спортивный комплекс «Кузбасс Арена» и Ледовый дворец в Кемерове, комплекс зданий Президентского кадетского училища, здание Кассационного суда, культурный кластер, в состав которого войдут театрально-концертный и музейно-выставочный комплексы, крупное фондохранилище и реставрационный центр, а также академия хореографии, высшая школа музыкального и театрального искусства, музыкальная школа и современная общеобразовательная школа для воспитанников культурных учреждений. Реконструируется здание под центр для одаренных детей «Сириус. Кузбасс». В Новокузнецке идет реконструкция крупнейшей ледовой арены Кузбасса — Дворца спорта кузнецких металлургов на 7 500 мест. Реставрируется объект культурного наследия — кинотеатр «Коммунар», идет реконструкция здания под размещение поликлиники онкодиспансера. В Салаире отремонтирован стадион.

Строительство объектов образования

За два года в Кузбассе построили 8 детских садов на 1 369 мест и 3 школы на 2 040 мест (школа №36 в Кемерове, школа № 81 в Новокузнецке, школа в селе Журавлево Промышленновского района). Еще 7 новых школ построят до конца 2022 года. Создано с нуля Кемеровское президентское кадетское училище. В 2019 году стартовала областная программа «Моя новая школа», в ее рамках провели капитальные ремонты семи школ. Еще 29 школ будут капитально отремонтированы до конца 2021 года.

Создание комфортной городской среды

В Кемерове создан парк Ангелов и парковые зоны у Президентского кадетского училища. Реконструированы сквер Металлургов в Гурьевске, парк Культуры и отдыха в Салаире. Идет комплексное развитие территории будущей Московской площади в Кемерове, разрабатывается проект реконструкции парка имени Гагарина в Новокузнецке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.