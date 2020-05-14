Ямы, выбоины и ухабы. А ещё отсутствие парковок, разбитые отмостки и бордюры. Кемеровские дворы требуют ремонта. И пока одни жильцы об этом только мечтают, другие уже любуются долгожданными изменениями. Продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Как принять участие в программе? Знает Арина Мерлова.

Ленина, 135Б. Галина Гончарова переживает: никому нет дела до этой дворовой территории. В доме живут семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями здоровья. Дойти из точки «А» в точку «Б» — настоящий квест.

Таких дворов в Кемерове — десятки. Химиков, 24 – похожая картина. Дороги требуют ремонта несколько лет.

Обильные дожди — море во дворе. Отмостки разбиты. Парковки нет. Ремонта двора жители ждали больше 20 лет. Мечта осуществилась.

Сейчас рабочие выравнивают дорогу. Это последний этап. Обещают: к концу мая двор преобразится до неузнаваемости. Это стало возможным, благодаря реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Чтобы принять в нём участие, нужно провести собрание собственников. Если большинство проголосует за изменения, следующий этап — составление плана реконструкции. Его передают в городское управление ЖКХ.

Ремонт двора требует больших финансовых средств. По нацпроекту 5% суммы, необходимой на реконструкцию, оплачивают жильцы. Как правило, это не более 2 тысяч рублей с человека. Остальная часть — деньги из федерального, областного и городского бюджетов. Поэтому, если вы хотите, чтобы вашу придомовую территорию привели в порядок, в первую очередь, нужно договориться с соседями.

Автор: Арина Мерлова