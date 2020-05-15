Впечатления медика, работающего с зараженными коронавирусом: «Больные поступают тяжелые. Умирают ли люди? Да, умирают. Сейчас половина в моем отделении уже на искусственной вентиляции легких, вторая — потенциальные кандидаты на нее. Показания меняются, пациентка вроде особо не жалуется. Везем ее на КТ. Смотрим результаты томографии, а там легких нет! В труху!»

Об опасности и высокой заразности COVID-19 говорит и история с Новокузнецком, где в начале мая коронавирусом от одного пациента заразились сразу более 10 врачей. Кстати, на опубликованной накануне карте распространения заболевания наглядно видно – южная столица по числу зараженных сегодня лидирует. Почему? И какие меры предпринимаются для снижения темпов прироста заболевания?

Специальный репортаж из Новокузнецка смотрите в проекте «Как дела, Кузбасс?»

В субботу, 16 мая, на телеканале ОТР (9 кнопка) в 8:30 и 18:30,

на телеканале «Кузбасс 1» (21 кнопка) в 9:00, 20:00 и 23:00,

а также на сайте kuzbass1.ru