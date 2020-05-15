Восстановление прав участников долевого строительства, пострадавших в результате действий застройщиков, стало центральной темой рабочей встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с его заместителем по строительству Глебом Орловым.

«В Кузбассе не должно быть ни одного обманутого дольщика. Поручаю принять все возможные меры, чтобы закрыть эти вопросы в этом году», — заявил Сергей Цивилев.

Решение о том, каким способом будут восстановлены права граждан – достройкой дома или выплатой денежной компенсации – принимает наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», входящей в «ДОМ.РФ».

В результате совместной работы за 2019-2020 годы 649 жителей городов Кемерово и Осинники восстановили свои права. Эти люди участвовали в долевом строительстве пяти домов: четырех в Кемерове и одного в Осинниках.

Продолжается работа по пяти объектам, на которых в долевом строительстве участвовали 417 граждан. Это два дома в Кемерове (ООО «ЕСК Феникс-Строй» и ЖК «Старт»), два дома в Кемеровском муниципальном округе (ООО «Участие») и один дом в Междуреченске (ЖСК «Известия»). В настоящее время подготовлены все документы для наблюдательного совета, заключено соглашение между Фондом и правительством Кузбасса о софинансировании. Губернатор Кузбасса направил в правительство РФ ходатайство об ускорении решения по проблемным объектам.

Глеб Орлов доложил, что в ходе мониторинга многоквартирных домов, в строительство которых привлекались денежные средства граждан, выявлен еще один дом в Мысках, находящийся в группе риска. Строительство объекта осуществляется с октября 2017 года и движется медленно. На сегодняшний день строители монтируют седьмой этаж девятиэтажного дома. Срок действия разрешения на строительство продлен до 30 сентября 2020 года.

«Этот объект уже сейчас находится на контроле инспекторов Госстройнадзора Кузбасса. Правительство тоже будет внимательно следить за этой ситуацией. Поручаю принять все возможные меры, чтобы не допустить еще одного долгостроя», — заявил губернатор.

На встрече также обсуждалось строительство социальных объектов, в том числе по нацпроектам. Глеб Орлов сообщил, что в 2020 году работы идут по плану.

«Строительство сейчас — это драйвер экономики. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ни на одном объекте работы не остановим. Наоборот, для реализации проектов при необходимости будут привлечены дополнительные средства», – сказал Сергей Цивилев.