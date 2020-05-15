Ученый совет КемГУ принял единогласное решение о создании в Новокузнецке Кузбасского гуманитарно-педагогического института на базе Новокузнецкого филиала. Сейчас вносятся изменения в устав КемГУ.

Создание Кузбасского гуманитарно-педагогического института — одна из основных точек региональной программы модернизации педагогического образования, инициатором которой выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Главная причина — нехватка школьных учителей.

Глава региона поручил Министерству образования и науки разработать региональную программу «Учитель Кузбасса», которая охватывает весь цикл подготовки педагога и его профессионального роста – от ранней профориентации до непрерывного повышения квалификации. Кузбасский гуманитарно-педагогический институт станет ядром этого социально-педагогического кластера.

Уже с 1 сентября 2020 года начнут работать педагогические классы в опорных школах, а педагогические колледжи значительно модернизируют свою инфраструктуру в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills.

Пока институт будет заниматься подготовкой воспитателей и учителей. В дальнейшем планируется учить и будущих педагогов среднего профессионального образования. При подготовке специалистов особое внимание будет уделяться практической направленности. Интеграция педагогических, социально-гуманитарных и информационно-технологических направлений подготовки (иностранные языки, финансовая и правовая грамотность, владение IT) даст возможность студентам осваивать универсальные компетенции, необходимые для личностного и профессионального роста.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.