Министерство труда и занятости населения Кузбасса разработало и запустило новый сервис – чат-бот «Кадровик42». Жители могут получить ответ на актуальные вопросы в сфере полномочий Министерства по номеру +7-961-715-42-42 в WhatsApp.

Сервис работает в круглосуточном режиме, программа имитирует реальную переписку с пользователем и позволяет общаться с помощью текстовых сообщений по принципу «вопрос − ответ».

«Кадровик42» подскажет адреса, телефоны и графики работы всех центров занятости населения Кузбасса, механизм регистрации на учет в службу занятости. Также проинформирует о размере пособия по безработице и сроках его выплаты, об условиях и порядке предоставления финансовой поддержки работодателям (пострадавшим от коронавируса) на компенсацию выплаты заработной платы, а в случае нарушения трудовых прав работников предоставит контактные данные государственной инспекции труда.

Как отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, данный сервис поможет охватить большее количество клиентов и повысить качество их обслуживания, фактически дав возможность получать необходимую информацию 24 часа в сутки 7 дней в неделю независимо от местоположения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.