Ряд крупных объектов в Новокузнецке начнут работу к Дню шахтера (30 августа). Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Глава региона провел воскресенье в Новокузнецке. Вместе с главой города Сергеем Кузнецовым он посетил все основные площадки, где идет строительство или ремонт объектов, и проверил ход работ.

«К Дню шахтера отремонтируем проспект Металлургов и Бызовское шоссе, закончим ремонт автотрассы от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка, откроем после капитального ремонта Арену кузнецких металлургов. День шахтера — наш главный региональный праздник, и открытие этих объектов мы приурочили к торжеству», — сказал Сергей Цивилев.

Проспект Металлургов и Бызовское шоссе реконструируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались в 2019 году и сейчас ведутся с опережением графика. По проспекту Металлургов проложена ливневая канализация, которой ранее не было. Теперь будет решена проблема с водоотведением на проспекте. Благодаря теплой весне первый слой асфальтового покрытия на Металлургов дорожники начали укладывать раньше запланированных сроков. На проспекте уже выполнены все парковочные карманы, закончена прокладка ливневой канализации и трубопроводов. Основные работы на мосту через реку Аба начнутся после начала отключения горячей воды в этом районе. Мост будет отремонтирован до конца года.

«По хорошим дорогам должен ходить новый комфортный транспорт», — отметил Сергей Цивилев во время приемки трех новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область). Стоимость каждого трамвая — порядка 35 млн рублей. Электротранспорт оснащен системами кондиционирования воздуха, USB-зарядками для электроники, Wi-Fi, мультимедийными системами с информацией от диспетчерской службы, приспособлен для использования инвалидами и маломобильными людьми. Два трамвая запустят по маршруту № 10, еще один будет работать на разных маршрутах. По действующему контракту завод должен поставить в Новокузнецк 9 трамваев, следующая поставка ожидается в мае или начале июня.

На главном спортивном объекте города – Арене кузнецких металлургов — почти завершен демонтаж старых конструкций, сняты старые трибуны и демонтировано ледовое поле. Сдать объект необходимо в июле 2020 года.

В ходе поездки Сергей Цивилев посетил среднюю общеобразовательную школу № 12, которая вошла в региональную программу капремонта «Моя новая школа» на 2020 год. Уже состоялся аукцион, определен подрядчик, после заключения контракта специалисты начнут работы на площадке.

В этот же день губернатор проверил начало работ на строительстве новой инфекционной больницы в Заводском районе Новокузнецка. По плану в основном корпусе больницы разместятся 90 одноместных палат для детей и взрослых: 30 для детей (из них 9 интенсивного наблюдения) и 60 для взрослых (из них 18 интенсивного наблюдения). Плюс 9 мест в отделении реанимации. На территории клиники будут построены все необходимые сопутствующие помещения, в том числе клиническая и микробиологическая лаборатория и станция дезинфекции автотранспорта. Перед строителями стоит задача возвести больницу за 6 месяцев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.