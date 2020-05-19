Второй этап строительства Кемеровского президентского кадетского училища будет завершен в срок, к началу нового учебного года, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей встречи с начальником ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» Юрием Гордеевым в понедельник 18 мая.

На территории училища строят два трехэтажных спальных корпуса, рассчитанных на размещение 480 кадетов. Общая площадь зданий — почти 8 тыс. кв. метров. Также в училище возводят спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном, рассчитанным на занятия 40 человек в смену. Площадь спорткомплекса — более 5,6 тыс. кв. метров. Ввод новых корпусов позволит постепенно увеличить число кадетов до 840, сейчас в училище 334 кадета.

«Кадетское училище находится под патронатом президента России и министра обороны Российской Федерации. Это особая гордость для всего Кузбасса. В этом году заканчиваем строительство, тематически оформим территорию в честь 75-летия Великой Победы, введем в строй физкультурно-оздоровительный комплекс. У кадетов будут комфортные условия для учебы, получения специальных знаний и навыков. Уже начали поступать заявления на зачисление, несмотря на сдерживающие обстоятельствах из-за коронавируса. Радует, что особенно много заявок от местных, кузбасских ребят», – сказал Сергей Цивилев.

Юрий Гордеев сообщил, что объявлен набор на поступление в ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское училище» для 120 пятиклассников со всей страны. Прием документов продлится ориентировочно до начала июля. Кандидатов отбирают по состоянию здоровья и вступительным испытаниям, в том числе от ребят требуется знание английского языка.

В приемную комиссию поступили уже 64 заявки. Родители или законные представители школьников могут подать документы на kempku_2@mil.ru или через операторов почтовой связи («Почта России»). Подробная информация об условиях поступления представлена на сайте училища https://kempku.mil.ru/ во вкладке «Поступающим».

Начальник Кемеровского ПКУ сообщил также, что на базе 30 образовательных учреждений Кузбасса организованы центры военно-патриотического воспитания, программа работы которых разрабатывается совместно с Кемеровским ПКУ.

К Дню Победы в кадетском училище выпустили книгу «Великая Отечественная война в истории моей семьи» – на ее страницах кадеты поделились историями о воевавших родственниках, опубликовали тематические рисунки и стихотворения собственного сочинения. Изучив сборник, глава региона пригласил педагогов ПКУ и учащихся присоединиться к акции «Вахта Победы. Кузбасс».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.