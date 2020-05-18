На сутки раньше запланированного срока в южную столицу Кузбасса доставили трамваи, которые сделаны были специально для Новокузнецка на Усть-Катавском вагоностроительном заводе — в рамках областной программы по обновлению пассажирского транспорта.

Прибыли пока 3 трамвая. Проверил их лично губернатор Сергей Цивилев. Именно благодаря его инициативе стало возможным поступление новых вагонов, которые будут однозначно плюсом по части улучшения экологии в Новокузнецке. И они имеют ряд других отличительных особенностей.

Средняя часть новых трамваев располагается ниже, чем задняя и передняя. Ступенек здесь нет, поэтому пожилым людям будет легче заходить в вагон и выходить из него. Открываться будут две двери на средней площадке. Но специалисты говорят, что достаточно поднести руку к специальному датчику около каждой из четырех дверей — она и откроется. Много новшеств есть и для водителей.

Теперь водителю не надо будет в зеркало рассматривать, все ли вышли-зашли и можно ли закрывать двери: салон трамвая оборудован множеством камер, и вагоновожатому достаточно будет взглянуть на монитор у себя в кабине. Кстати, и для пассажиров припасено еще много разных штучек: WI-FI, USB порты для гаджетов, удобные сидения. Более мягкие рессоры, гидравлическая система торможения, которая обеспечит плавность хода, в вагоне есть мониторы, на которые можно будет выводить любую информацию. Из такого трамвая и выходить не захочется.

Из трех два вагона поступили в депо №2 в Заводском районе, они будут работать на 10 маршруте. Еще один вскоре начнет курсировать через Центральный, Кузнецкий и Орджоникидзевский районы. Сейчас они пройдут подготовку, и через пару недель их выпустят на линию. В июне ожидается поступление ещё двух вагонов. Всего по областной программе Новокузнецк пополнят 9 новых современных трамваев.