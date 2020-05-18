Совместные усилия ради спасения жизни. В больницу имени Подгорбунского доставили пациента с инородным предметом. Он проник через глаз настолько глубоко, что был задет мозг. Чтобы спасти жизнь человека, к операции были привлечены специалисты областной клинической больницы имени Беляева. Рассказывает Кристина Орехова.

Дежурство Марины Ткачёвой проходило в обычном режиме до того, как раздался телефонный звонок. Коллеги из больницы имени Подгорбунского попросили приехать с необходимым инструментарием. Молодой человек изнывал от боли от осколка стекла, попавшего в глаз. Операцию по сохранению органа и уменьшению рисков для жизни пришлось делать в 2 этапа.

Осколок дошёл до мозга. И главным в работе нейрохирургов было извлечь его, не нарушив общую функциональность лица и обработать поврежденные участки, чтобы не допустить заражения тканей. Ведь, в таком случае мог развиться менингит, который влечёт за собой негативные последствия вплоть до летального исхода.

Через несколько месяцев Антону предстоит корректирующая операция у нейрохирургов. И от того насколько часто он будет посещать офтальмологов зависит его возможность видеть повреждённым глазом. Пока различает цвета и силуэты предметов. Это, по мнению специалистов, уже большая победа для такого серьёзного случая.

Автор: Анастасия Подоляко