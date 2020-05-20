Первой в этом сезоне отремонтировали придомовую территорию на пр. Октябрьский, 73А города Кемерово. Во дворе четырехподъездной пятиэтажки обновили дворовый проезд и отмостки дома, расширили автомобильную парковку, заменили бордюр и оформили газон.

Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в текущем году обновят 66 дворов областного центра. Аукционы по выбору подрядчиков на работах в городе Кемерово завершились. В контракте предусмотрено выполнение ремонтов до 1 сентября 2020 года. Срок работ предусмотрен с запасом для возможного проведения работ на теплотрассах, водоводах и кабельных электросетях ресурсоснабжающими предприятиями в рамках подготовки к зиме.

«Это застарелая проблема для многих жителей, особенно которые живут в хрущевках. Благодаря национальному проекту мы смогли бросить значительные силы на благоустройство дворов, в которых ремонтов не было десятки лет. На придомовых территориях ремонтируем проезжую часть, тротуары, пешеходные дорожки, отмостки домов. Всего в 2020 году в Кузбассе обновим свыше 300 дворов, причем уже зашли в 250, из них в 29 работы завершили. Мы внимательно следим за качеством ремонта вместе с общественниками и независимыми экспертами», — рассказал министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

Проекты на благоустройство дворов многоквартирных домов могут включать ремонт проездов, пешеходных дорожек, расширение парковок, монтаж освещения, озеленение и др. Все зависит от пожеланий жителей, которые принимают решение о благоустройстве двора и выборе видов работ на общем собрании.

Как отмечают специалисты министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, в целом на благоустройство более 300 дворов и 50 парков в Кузбассе будет направлено в этом году почти 1,2 млрд рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.