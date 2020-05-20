Жители Мариинска 15 августа отпразднуют 300-летие своего города и завершение главной стройки за последние пять лет — ввод в строй объездной трассы протяженностью 19,2 км и стоимостью более 3,2 млрд руб.

Дату открытия транспортного обхода, который станет частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», утвердил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Мариинск во вторник 19 мая.

«Реализация этого масштабного проекта идет с 2015 года. Были сложности, но в прошлом году удалось наладить эффективную совместную работу Правительства Кузбасса, заказчика строительства, генподрядчика и подрядных организаций. Мы видим, что была выбрана правильная стратегия действий. Работа закипела. В результате с 15 августа весь большегрузный транспорт уйдет с городских улиц. Жители получат подарок к 300-летию Мариинска, выиграет и весь транспорт, который идет по федеральной трассе», — сказал Сергей Цивилев на месте строительства.

Темпы работ соответствуют календарному графику. Рабочие продолжают отсыпку основания дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия и планировку земляного полотна транспортной развязки, а также берегоукрепительные работы на правом берегу реки Кия. На транспортной развязке правого берега завершается большой комплекс грунтовых работ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.