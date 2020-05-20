Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проконтролировал ход строительства двух домов на территории Мариинского района, где квартиры получат участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также дети-сироты и социально незащищенные граждане.

«Вопреки связанным с коронавирусом ограничениям, Кузбасс активно застраивается, города и поселки приобретают новый вид. Строим не только социальные объекты, но и жилые дома, часть из них положена участникам различных соцпрограмм. В этом году планируем расселить из аварийного жилья более 2 тысяч человек. Для нас важно как можно быстрее переселять граждан из старых аварийных домов, предоставлять квартиры детям-сиротам», – сказал Сергей Цивилев на строительной площадке.

Трехэтажный жилой дом на 54 квартиры на улице Юбилейная Мариинска предназначен для переселенцев из аварийного жилья. На сегодня выполнено 35 % работ: строители начали возводить стены первого этажа, подготовили перекрытия. На строительство дома направлено 65 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Завершить строительство планируется в октябре 2020 года.

Еще один четырехэтажный дом строят в поселке Калининский по улице Школьная, 8А. Здесь 44 квартиры получат дети-сироты. Строители проложили фундамент, сейчас идет кладка наружных стен и монтаж несущих конструкций. В строительство вложено более 44,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сдать объект планируется в конце октября 2020 года.

В поселке губернатор также посетил общественную территорию «Ясная», благоустроенную в рамках областной программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Здесь установлены два теннисных стола, парковые диваны, облагорожены пешеходные дорожки. На благоустройство направлено почти 953 тысяч рублей, в том числе более 857,5 тысяч рублей из областного бюджета, свыше 62 тысяч рублей предоставил муниципальный бюджет, 33 тысячи рублей – средства местных жителей.

В ходе рабочей поездки Сергей Цивилев также побывал на мемориальном комплексе «Холм славы» в Мариинске, где возложил цветы в память о фронтовиках, погибших во время Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.