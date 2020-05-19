Занятия проходят для родственников и социальных работников. Специалисты рассказывают о методах контроля за состоянием здоровья, профилактике осложнений, правилах питания или кормления и не только. Тему продолжит Анастасия Подоляко.

На занятиях темы касаются здоровья и обязательно психологии. Как правильно общаться с пожилым человеком? Что может ввести его в стрессовое состояние и как этого избежать? Рассказывают педагоги и о мерах профилактики осложнений. Например, о так называемой пассивной гимнастике для лежачих больных. Она позволяет задействовать мышцы, улучшить кровообращение и работу внутренних органов.

В Кузбассе создана система долговременного ухода. Один из её пунктов — комплексные Центры социального обслуживания. Только в областной столице их 7. В них можно на время взять кресла-коляски, ходунки, трости, костыли, сидения для ванны или прикроватные столики.

Сейчас система долговременного ухода действует в Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Новокузнецке, Юрге, Кемерове и Кемеровском районе. Помощь получают больше тысячи человек. На следующий год запустить программу помощи пожилым людям и инвалидам планируется во всех городах региона.

Автор: Анастасия Подоляко