За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 6, Прокопьевск – 3, Белово – 1, Анжеро-Судженск – 1, Кемеровский МО – 1.

Один пациент, получавший лечение, выздоровел. Тесты показали отсутствие у него вируса. Таким образом, в Кузбассе 124 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 246 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7 584 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.