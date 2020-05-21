Ситуация в угольной отрасли региона непростая. В период распространения коронавируса спрос и цены на уголь упали, объемы добычи, соответственно, тоже. По мнению многих экспертов, пандемия, которая только усугубила кризисные явления, отмечавшиеся еще в 2019 году, четко показала, если и дальше угольщики не будут активно создавать параллельный бизнес, связанный с переработкой углей, то отрасль неизбежно ждёт углубление кризиса.

Почему для угольной отрасли Кузбасса кризис, спровоцированный вирусом, оказался таким болезненным?

Имеют ли угольщики региона эффективные программы, которые могли бы смягчить последствия кризисных явлений? Отмечаются ли признаки выхода из рецессии? Как долго будут восстанавливаться угольщики? Какими должны быть точки роста?

Действительно ли нынешние трудности нельзя считать «временными»? Многие аналитики уверены, что эпоха угля близка к своему финалу вне зависимости от того, как долго продлится пандемия. Причина в том, что, по их мнению, этот ресурс не может конкурировать с дешёвым и гораздо более безопасным для экологии природным газом. Так ли это?

Об этом и не только в большом интервью с депутатом Государственной Думы Дмитрием Исламовым.

Смотрите в проекте «Акценты» с Александром Смирновым сегодня, 21 мая, в эфире телеканала ОТР (9 кнопка) в 18:00.

Повтор на телеканале «Кузбасс 1 HD» в 20:20 и на сайте kuzbass1.ru