Жители Анжеро-Судженска пока могут только позавидовать мариинцам. И не потому, что им не делают объездную дорогу. Дело в том, что центральные улицы в городе давно требуют ремонта, не говоря уже о тех, что в частном секторе. В редакцию «Кузбасс 1 HD» обратились телезрители. В их проблемах разбиралась Анна Егорова.

Одна из самых обсуждаемых тем в Анжеро-Судженске – мост на Кемсети. Объект не то, что важный. Необходимый. Этот мост соединяет сразу несколько районов с центром города. Есть второй путь – через переезд, который часто закрыт. Когда одна из главных артерий города была на ремонте, ездили здесь. Время в пути в этом случае увеличивалось в среднем на час.

Мост ремонтировали в несколько этапов. Жители понимали: объект в аварийном состоянии, нужно потерпеть. Для движения транспорта был открыт в июне прошлого года. После этого строители работали над обновлением нижних элементов конструкции. В администрации нам рассказали: потерпеть скоро придётся снова.

Капитальный ремонт делали красноярские подрядчики. Так как объект не принят в эксплуатацию, строителям придётся выходить на мост вновь. «Полуготовым», как уверили нас, он не будет.

Обновление моста начнётся ориентировочно с 26 мая. Доделывать будут, частично перекрывая движение. Работа над ошибками. Что же касается остальных дорог в Анжеро-Судженске, капитально сделают в этом году только одну улицу, в соответствии с теми лимитами, которые были выделены. Ямочный ремонт начнется в ближайшее время. Самые проблемные участки уже определены. В администрации пообещали: горожане увидят на них рабочих до 5 июня.

Автор: Анна Егорова