Более 1200 воспитанников детских домов отдохнут в первую летнюю смену в 16 загородных детских лагерях Кузбасса. Учреждения будут работать в специальном режиме, чтобы избежать риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Первая летняя лагерная смена продлится с 1 июня по 1 июля. За это время 1 272 ребенка отдохнут в лагерях Анжеро-Судженска, Киселевска, Междуреченска, Прокопьевска, Калтана, Гурьевского, Топкинского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского, Кемеровского, Юргинского муниципальных округов, Новокузнецкого и Мариинского районов.

Вместе с детьми в лагеря заедут воспитатели, медработники и повара детских домов. Специалисты со стороны к работе лагерей привлекаться не будут. Такие меры приняты, чтобы избежать контактов детей с другими людьми и исключить риск заражения.

«Несмотря на коронавирус мы обязаны обеспечить детям Кузбасса хороший летний отдых. Загородные лагеря готовы к новому сезону. Первыми заедут воспитанники детских домов. Они смогут укрепить здоровье на свежем воздухе, заниматься спортом, творчеством. Для этого созданы все условия. Как будут работать лагеря в июле и августе, зависит от эпидемиологической ситуации», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в детский лагерь «Космос» в среду 21 мая.

Губернатор проверил готовность к приему детей в двух оздоровительных учреждениях: «Космосе» в Кемеровском муниципальном округе и «Солнечном» в Топкинском муниципальном округе. Оба лагеря полностью готовы к открытию 1 июня. В них провели обработку территорий от клещей и грызунов, косметический ремонт корпусов, отремонтировали системы водоснабжения, купили новое постельное белье, отладили работу систем видеонаблюдения.

В обоих лагерях перед сезоном благоустроены площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона. Для воспитанников подготовлены программы творческих и спортивных мероприятий. На подготовку двух лагерей потрачено около 1 млн рублей. За июнь в «Космосе» отдохнут 96 детей из кемеровских детских домов № 105 и № 27, в «Солнечном» – 133 воспитанника детских домов № 1 и № 2 Кемерова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.