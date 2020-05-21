Рейд по местам общественного питания. Сегодня в Кемерове сотрудники Роспотребнадзора, ГУ МВД России и специалисты департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка проверили, в каком режиме сегодня работают городские кафе, и есть ли те, кто нарушает распоряжение губернатора.

Одно маленькое кафе восточной кухни в глубине торгового парка уже открыло двери для посетителей. На ароматы свежей выпечки и шашлыков пришли и специалисты Роспотребнадзора, МВД и департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка во время рейда. Руководство кафе посчитало, если открыть все окна в помещении, то и на летнюю веранду похоже. Оказалось, что полиция сюда наведывается уже не первый раз.

Приняли меры по привлечению к административной ответственности и к собственникам соседнего кафе. В месте, где должны продавать еду только на вынос, за столами обедали люди. Также в пунктах общественного питания проверку провели и на наличие средств индивидуальной защиты. Невыполнение правил, указанных в распоряжении губернатора, влечет наложение штрафа: на граждан от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц от 10 до 50 тыс. рублей, на юридических — от 100 до 300. Рейды по магазинам, кафе, торговым центрам, кинотеатрам и в общественном транспорте продолжатся до конца недели.

Автор: Виктория Тимкина