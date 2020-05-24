Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил до 31 мая включительно режим повышенной готовности, введенный для профилактики новой коронавирусной инфекции. Глава региона подчеркнул, что продолжит отменять ограничительные меры после того, как работники магазинов и все жители Кузбасса начнут соблюдать необходимые меры предосторожности, в том числе масочный режим.

«В Кузбассе по-прежнему самое низкое в Сибири количество больных на 100 тысяч населения и наименьший прирост заболеваемости за прошедшую неделю. Эти цифры показывают, что мы все делаем правильно», — сказал сегодня Сергей Цивилев в обращении к жителям области.

Глава региона напомнил, что накануне было решено начать постепенное возвращение медицинских учреждений Кузбасса к обычному режиму работы и оказанию плановой медицинской помощи. «В этом нуждается большое количество людей, и даже на фоне коронавируса нельзя забывать о других болезнях, которые могут стать угрозой для жизни без должного лечения», — сказал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев сообщил, что жители области массово жалуются на сотрудников магазинов, которые не соблюдают профилактические меры: не носят маски и не ограничивают число посетителей в торговых залах. «Прошел по магазинам в Кемерове и убедился: в большинстве из них меры предосторожности не соблюдаются. От покупателей не требуют соблюдать социальную дистанцию, продавцы без масок, у входа нет антисептиков, чтобы обрабатывать руки. Аналогичная ситуация с несоблюдением масочного режима наблюдается и в общественном транспорте», — сказал глава региона.

Он добавил, что Роспотребнадзор проверил в Кузбассе более 300 объектов торговли и сферы услуг, из них 48 предприятиям, не соблюдавшим необходимые профилактические меры, вручены протоколы о временном прекращении деятельности.

«Текущая ситуация не позволяет нам возобновить работу ТРЦ, фитнес-клубов и других объектов. Они пока остаются закрытыми. […] Подчеркну, я хотел бы отменить ограничения уже сегодня. Но наши эксперты, ученые-эпидемиологи и практикующие врачи, говорят, что риски такого решения пока слишком высоки. Вернемся к вопросу об открытии торгово-развлекательных центров через неделю, в последних числах мая. К этому моменту нужно навести порядок с соблюдением мер профилактики на торговых объектах», — сказал Сергей Цивилев.