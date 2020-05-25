ОГЭ отменили, последний звонок провели в режиме онлайн, ЕГЭ и выпускные перенесли. Причем, если сроки сдачи Единого государственного экзамена понятны, это 29 июня, то вот с датой выпускных пока неясно. Не говоря уже о начале нового учебного года: пройдет ли он в привычном формате с перекличками накануне Дня знаний? Или правы те, кто утверждает, что формат дистанционного обучения сохранится навсегда? Что вообще происходит в системе образования, которая находится в режиме непрекращающегося эксперимента?

Об этом и не только в программе «Акценты». В прямом эфире поговорим с заместителем губернатора Кузбасса Еленой Пахомовой.

Завтра, 26 мая в 18:00 на ОТР (9 кнопка).

Вы тоже можете поучаствовать в разговоре. Звоните по телефону прямого эфира 8(3842)-54-00-36.