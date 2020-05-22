В Областной больнице скорой помощи имени Подгорбунского работает перепрофилированное терапевтическое отделение. Там врачи принимают пациентов с подозрением на пневмонию или острую респираторную инфекцию. Все они сдают анализ и на коронавирус. Пока результат не пришёл, лежат в «красной зоне». За закрытыми дверями смогла побывать наша съемочная группа.

Терапевтическое отделение делится на две условные зоны: в первой — «зелёной» — пациенты, диагноз которых известен. Это пневмония или тяжёлые респираторные инфекции, в «красной» — те, кто поступил с температурой, кашлем, насморком или болью в груди. Всем сделали тест на коронавирус. Пока результата нет, они изолированы. В палатах нет больных с подтверждённым коронавирусом. Но соблюдение обязательных и даже суровых мер защиты необходимо. На всякий случай.

На голове, под капюшоном — дополнительно косынка, чтобы был закрыт лоб. При входе в «красную» зону не должно быть незащищённых участков кожи. Глаза и область вокруг них — под очками. А на руках — обязательно 2 пары перчаток.

При выходе из «красной» зоны основное правило: снять перчатки — обработать руки, снять бахилы — повторить. И так со всеми предметами защитной одежды. Этот алгоритм уже доведён до автоматизма. Все одноразовые защитные средства сразу выкидывают. Костюмы и респираторы дезинфицируют. Но когда медицинский персонал в полной экипировке, узнают друг друга только по глазам и походке.

Сколько времени проведут медики в «красной» зоне, зависит от количества больных и их состояния. Помимо обязательных смен врачи, медсёстры и персонал отрабатывают и ещё дежурства.

Отделение было перепрофилировано в начале апреля. За это время врачи приняли более 800 пациентов. У шестерых из них подтвердился коронавирус. Их сразу транспортировали в Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу. Там в стационарах врачи работают по 2 недели. После этого — карантин в обсерваторе. С теми, кто сейчас находится на дежурстве, мы смогли связаться по видеосвязи.

Всем, кто работает с заражёнными и потенциально опасными пациентами, положены стимулирующие выплаты. Регулируются они тремя постановлениями. В Кузбассе медикам начали начислять надбавки месяц назад. За прошедший период они уже пришли вместе с зарплатой. Суммы зависят от категории, нагрузки и условий работы. Кстати, Кемеровская область — в пятёрке регионов Сибири, которые в мае получат больше всего денег на выплаты медикам. Из федерального бюджета поступит более 375 миллионов на компенсации тем, кто в прямом смысле днями и ночами находится на посту.

Автор: Анастасия Подоляко