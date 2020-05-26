Рабочая группа Госсовета РФ по энергетике обратилась в правительство России с предложением предоставить скидку не менее 50% на железнодорожный тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении. Предложение было выработано на совместном заседании рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика», посвященном функционированию энергетики в условиях коронавируса. Заседание провел губернатор Кузбасса, руководитель рабочей группы Сергей Цивилев.

Открывая заседание, Сергей Цивилев подчеркнул, что энергетика столкнулась с беспрецедентными внешними рисками. На рынках критический спад спроса и обвал цен по всем видам топлива (нефть, газ, уголь). В угольной отрасли Кузбасс почувствовал кризис еще до пандемии, с начала 2019 года. Для преодоления негативных тенденций и выхода на перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо ускорить работу по развитию Восточного полигона РЖД. По итогам предыдущих заседаний рабочей группы ОАО «РЖД» в 2019 году предоставило скидку в размере 7,41% на перевозки энергетического угля в порты южного направления, а в марте текущего года – скидку на тарифы в порты и южного, и северо-западного направления в размере 12,8%.

По мнению Сергея Цивилева, в сегодняшней ситуации этого недостаточно. «Цены падают. Только за апрель энергетический уголь упал в цене с 50 до 42 долларов за тонну, коксующийся — со 140 до 115 долларов за тонну. В результате отгрузка угля в западном направлении убыточна. Без поддержки государства ситуацию не исправить. Поэтому выхожу с предложением к правительству РФ предоставить скидку на тариф для экспорта энергетического угля в западном направлении в размере не менее 50 %», — заявил Сергей Цивилев.

В работе приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина, представители ведущих энергетических компаний России, комитета Государственной Думы РФ по энергетике – депутаты, сенаторы Совета Федерации Федерального собрания РФ, представители федеральных министерств и ведомств, субъектов РФ, представители бизнеса и эксперты.

О вопросах падения уровня платежной дисциплины в электро-, тепло- и газоснабжении, снижения потребления энергоресурсов и мерах государственной поддержки предприятий ТЭК, направленных на обеспечение финансово-экономической стабильности и устойчивого развития предприятий в условиях пандемии коронавируса и при последующем восстановлении экономики рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Он сообщил, что министерство разработало различные сценарии развития ситуации и на мировых, и на внутренних рынках с учетом производственных и экономических показателей. Произошло падение мировых цен и на газовом рынке. На внутреннем рынке поставки газа конечным потребителям снизились примерно на 10 %. Потребление газа в электроэнергетике снизилось на 11 %, по теплоснабжению – на 13 %, населением – на 9 %.

В угольной отрасли также отмечается снижение и мирового спроса, и цен, по сравнению с прошлым годом. Поставки угля снизились на внутренний рынок на 9,4 %, на экспорт – на 9,1%. Среднесуточная добыча сократилась на 11,1 %. Основное падение экспорта идет в западном направлении, в восточном направлении в целом сохраняются прежние показатели.

При этом министр подчеркнул, что Минэнерго России в режиме реального времени анализирует текущее положение во всех отраслях ТЭК. «При министерстве создан оперативный штаб по мониторингу состояния организаций топливно-энергетического комплекса, обеспечен регулярный контакт с компаниями, в том числе системообразующими предприятиями. Минэнерго проводит работу по непрерывному мониторингу общей ситуации на энергетических рынках и финансово-экономического состояния энергетических компаний», — отметил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Нам необходимо разработать меры государственной поддержки отрасли, направленные на обеспечение стабильной работы энергетических компаний в условиях коронавируса и при последующем выходе из него», — подытожил Сергей Цивилев.

Озвученные на заседании рабочей группы предложения будут направлены в адрес правительства РФ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.