Финансирование осуществляется по национальному проекту «Образование». Из федерального и областного бюджетов на строительство школы будет направлено порядка 1 млрд рублей. Учреждение возводят в Восточном районе Анжеро-Судженска. На большой стройке побывала Анна Егорова.

По проекту здание займёт 3 этажа. Отдельно будут созданы игровая площадка для начальной школы, комбинированная — для занятия спортом. Внутреннее пространство разделят на модули. Учебный, спортивный, медицинский, столовая, медиатека… Предусмотрены кабинеты психологической разгрузки, логопеда, психолога. Подобный проект для строителей не новый. Уже возводили школы и детские сады в Крыму, Сургуте, Тайге… Теперь будущее района в прямом смысле в их руках.

В микрорайоне более 3000 семей, в том числе около 2500 детей в возрасте до 18 лет. Предполагается, что запуск цифровой школы позволит ввести в городе обучение в одну смену.

Школа рассчитана на 1000 мест. Общеобразовательное учреждение — долгожданное для жителей Восточного микрорайона. До пандемии коронавируса ученикам приходилось ездить в центр. Учреждение откроется в ноябре 2020 года.

Автор: Анна Егорова