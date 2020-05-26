26 мая в России отмечается День предпринимателя. Малый и средний бизнес развивается и в условиях пандемии. Большую помощь оказывают федеральные и областные власти. Какую именно?

Не допустить закрытия и сокращения, а в идеале — повысить производительность. Это кемеровское предприятие занимается изготовлением металлических шкафов для одежды, дверей, мебели и лабораторий. Сейчас расширили производство. Упор сделан на бактерицидные рециркуляторы. Очищают воздух. Актуально в условиях пандемии. Оборудованием обеспечивают медицинские учреждения Кузбасса и различные организации. Накануне 30 облучателей отправились в Кемеровскую областную инфекционную больницу.

На предприятие начали изготавливать облучатели чуть больше недели назад. В день — 20 бактерицидных рециркуляторов. Схема уже отработана. Пока одна бригада создаёт макеты на компьютере, другая вырезает детали. А здесь уже идёт сборка. Процесс налажен. И в скором времени производительность повысят. Пока в планах — до 100 единиц в сутки.

Чтобы полностью обеспечить медицинские учреждения региона оборудованием для очистки воздуха, необходима 1 тысяча облучателей. Задача ответственная. На предприятии говорят: сами бы не справились. Финансовые трудности. За помощью обратились в правительство Кузбасса. Получили заем в размере 7 миллионов рублей на выгодных условиях.

Предусмотрены федеральные и областные меры поддержки. Субсидии на выплату заработной платы уже оформили 11 тысяч бизнесменов. Сегодня Сергей Цивилев заявил: кузбасские предприниматели могут взять льготные микрозаймы под 1% и 2,75% годовых. Это позволит покрыть первоочередные расходы. Но самое главное — сохранить рабочие места.

При этом областными мерами поддержки могут воспользоваться только те предприниматели, которые соблюдают все меры безопасности в условиях пандемии.

Автор: Арина Мерлова