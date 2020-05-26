Портные, педагоги, охранники и повара… В Кузбассе, благодаря реализации национального проекта «Демография», разработаны образовательные программы для людей предпенсионного возраста. В этом году есть возможность сесть за парты и у молодых мам, которые воспитывают ребёнка дошкольного возраста.

Профессиональное обучение, переподготовка или повышение квалификации. На курсы молодые мамы и люди предпенсионного возраста могут прийти по направлению работодателя. Ещё один вариант — самим обратиться в Центр занятости населения. Готовят водителей, трактористов, хореографов, менеджеров и специалистов в области информационной безопасности.

В прошлом году по национальному проекту «Демография» прошли обучение более 500 человек. Все они предпенсионного возраста. В 2020 получить новые знания смогут и молодые мамы — те, кто находится в декретном отпуске и безработные женщины. Во втором случае их детям должно быть не больше 7 лет.

Длительность и стоимость курса зависят от направления. Кузбассовцы, которые на момент обучения не работают, будут получать стипендию. Она складывается из минимального размера оплаты труда и районного коэффициента. Сумма составляет 15 769 рублей. Польза не только для карьеры, но и для семейного бюджета.

Автор: Анастасия Подоляко